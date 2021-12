Aanleg van ‘groen hart’ in wijk Smerdiek-West komt eraan

Nog geen helderheid over plek van oude basisscho­len in Tholen: voetbal­veld of nieuw Calvijn College?

THOLEN - Het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de locatie van de oude basisscholen aan de Molenvlietsedijk in Tholen. Een extra veld voor Tholense Boys is nog steeds een optie, maar ook nieuwbouw voor het Calvijn College is een mogelijkheid.

