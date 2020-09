9 coronabesmettingen bij SVRZ Zwink in Tholen, tijdelijk geen bezoek mogelijk

Aanleg van rotonde op de Oesterdam stukje dichterbij na verwerpen van bezwaren

7 september THOLEN - In één ruk ongehinderd van de ene naar de andere kant van de Oesterdam rijden, is er binnenkort waarschijnlijk niet meer bij. De aanleg van een rotonde bij Waterpark Oesterdam is een stukje dichterbij gekomen nu de gemeente Tholen de bezwaren ertegen heeft verworpen.