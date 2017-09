74-jarige wielrenner gereanimeerd na val in Oud-Vossemeer

De man fietste in een groep met andere wielrenners. Getuigen meldden dat de man vermoedelijk te abrupt remde, over de kop sloeg en onwel raakte. De gewonde man werd ter plekke gereanimeerd, eerst door zijn ploeggenoten en daarna door ambulancebroeders. De man is met hartslag per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De familie van de man is op de hoogte gesteld van het ongeval.