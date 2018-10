60.000 euro opgehaald - Rosalinda (27) uit Tholen kan naar Mexico voor behandeling MS

Slaapver­bod vrachtwa­gen­chauf­feurs Bergen op Zoom niet te handhaven

8 oktober BERGEN OP ZOOM - Vrachtwagenchauffeurs mogen in Bergen op Zoom niet in hun truck overnachten. Wie het wel doet krijgt geen boete, want handhaving blijkt niet mogelijk. "Zolang er geen goed parkeeralternatief is, kunnen we niet ingrijpen. Dat heeft de raad bepaald", stelt het college van burgemeester en wethouders.