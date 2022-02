5 jaar cel voor invoer cocaïne; ouders vrijgesproken van witwassen

Vrienden van Siem halen ondanks lastig jaar ruim 50.000 euro op voor ziekenhui­zen

SINT-ANNALAND - De Vrienden van Siem hebben in 2020 en 2021 ruim 50.000 euro opgehaald voor de oncologie-afdelingen van de Bravis-ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal en die in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

21 februari