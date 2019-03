30 jerrycans met drugsafval van xtc-lab gevonden in Oud-Vossemeer

Weer overval in Sint-Maartens­dijk: eigenaar winkel aan Markt met vuurwapen bedreigd

16 maart SINT-MAARTENSDIJK - Een juwelier annex kantoorboekhandel op de Markt in Sint-Maartensdijk is vrijdagavond overvallen door twee gemaskerde mannen. Daarbij is gedreigd met een vuurwapen. Het is de tweede gewapende overval in relatief korte tijd in de smalstad.