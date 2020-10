10 nieuwe tips over dode Venezolaan bij Oesterdam

Wie de man is, is bij de politie bekend. Maar die wil in het belang van het onderzoek alleen nog maar vertellen dat het om een 50-jarige man uit Venezuela gaat. De identiteit kwam aan het licht met hulp van de Belgische politie en werd dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht naar buiten gebracht. De politie vertelde tevens dat de man flink lijkt te zijn mishandeld.