Zware buien, soms met hagel, ook zon in Terneuzen vandaag

Zeeuws-Vlaanderen herdenkt zijn in Nederlands-In­dië gesneuvel­de militairen, maar hoe lang nog?

Zeeuws-Vlaanderen herdacht vrijdagmiddag zijn 36 gesneuvelde militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Het is goed mogelijk dat het de laatste keer was. Het geld van de Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen is bijna op.