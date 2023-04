Zuid-Afrikaanse ster Gert Vlok Nel komt optreden in Terneuzen

In Zuid-Afrika is dichter en zanger Gert Vlok Nel (49) een grote naam. Komende vrijdag komt hij naar Terneuzen voor een optreden in Porgy & Bess. ,,In 1998 speelde ik voor het eerst in Nederland, sindsdien heb ik een speciale band met dit land.”