Zondagmiddag de allerlaatste kerkdienst in De Ark in Sluiskil: ‘Dit roept emoties op’

Nadat eerst de kerk in Sas van Gent was verkocht en afgelopen januari ook die in Philippine, had de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil nog één kerkgebouw over: in Sluiskil. Maar na de afscheidsdienst komende zondagmiddag valt ook daar het doek.