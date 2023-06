Zoek je Maud? Grote kans dat ze in het zwembad ligt

En de topscorer van Zeeland is...

Zijn achtervolgers in het PZC-topscorersklassement deden er in de laatste speelronde van dit seizoen nog alles aan om hem te achterhalen, maar een hattrick van Wesley de Smit en een dubbelslag van Jasper Gunter waren niet genoeg om Steve Schalkwijk nog van zijn troon te stoten. En dus kroont de spits van Hoek zich voor het eerst in zijn carrière tot topscorer van Zeeland.