Zo vierde Zeeuws-Vlaanderen Koningsdag: spelletjes, rommelmarkt en moppen tappen

Van oost tot west, overal is er ontzettend veel te doen. Maar we kunnen natuurlijk niet overal zijn. Koningsdagbastion Axel kunnen we echter niet overslaan. Om half tien in de ochtend worden geheel volgens traditie de Nederlandse en Zeeuws-Vlaamse vlag gehesen. Daarna zingen de pak ‘m beet 150 Axelaren samen het Wilhelmus en het Zeeuws-Vlaams volkslied.

We zouden graag een paar coupletten meezingen, maar de tijd dringt. We moeten ons haasten naar Terneuzen. Daar is het al sinds zes uur druk in het centrum. In de Axelsestraat, aan de Herengracht, op de Markt waar om tien uur de kinderen al aanschuiven voor een suikerspin en in de Burgemeester Geillstraat. Op de kop van die straat zitten Gisèl van Aerts en Richard van Sante. ,,Het is hier heel Gisèllig”, lacht ze. ,,Wat vind je van mijn hoed?” Richard is getrouwd met de nicht van Gisèl. ,,Ik heb heel hun huis geschilderd. Duurde drie maanden. In ruil daarvoor wilde ik hun oprit en stoep gebruiken op Koningsdag. Dit is een A-locatie op de rommelmarkt.”