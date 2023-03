Zijn bewoners Axel ‘radeloos’ vanwege verkeersoverlast en drugshandel?

de agenda De Sasse Fotokring geeft al zestig jaar een net wat andere kijk op de wereld

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de Sasse Fotokring. Deze club bestaat 60 jaar. Dat wordt vanaf vrijdag gevierd met een driedaagse expositie in het multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent.