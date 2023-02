Zeven keer hogere winst voor eigenaar kunstmestfabriek Sluiskil

Kunstmest werd in 2022 in rap tempo duurder, deels door sancties die landen oplegden aan Belarus en Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Hoewel de export van kunstmest zelf niet is geblokkeerd, voeren Belarussen minder van de grondstof potas uit door beperkende maatregelen. Daarnaast werd kunstmest in Europa schaarser doordat de hoge gasprijzen grote fabrikanten, waaronder Yara, noopten de productie te verlagen.