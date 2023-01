Woonwagencentrum in Sluiskil mag uitbreiden om jongeren te huisvesten

Zelzate Acht klassen Sint-Lau­rens geëvacu­eerd na gaslek

Acht klassen van de middelbare school Sint-Laurens in de Patronagestraat in Zelzate moesten dinsdagochtend geëvacueerd worden nadat er gaslek werd opgemerkt. De brandweer kwam snel ter plaatse voor enkele veiligheidscontroles, waarna de leerlingen rond 11 uur terug les konden volgen in het gebouw.

17 januari