Woning vannacht onder vuur genomen in Terneuzen, dader nog niet gevonden

Zeeuwse exposeert in hartje New York: ‘De natte droom van iedere kunstenaar’

Toen ze het hoorde, sprong ze een gat in de lucht. Beeldend kunstenaar Reen Sanderse uit Oostburg is uitgenodigd voor een solo expositie in de Verenigde Staten. Van 17 tot 28 maart zijn zes van haar werken te zien in hartje New York.