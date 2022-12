Willy (91) overleeft brand op zijn woonboot niet: “Vuur was nochtans snel onder controle”

Gent Gasgeur aan Rerum Novarump­lein: rampenplan even in werking

Aan het Rerum Novarumplein in Gent werd woensdagavond even het medisch rampenplan afgekondigd nadat er een gasgeur waargenomen werd in een gebouw. Ook werd de evacuatie gestart van zowat honderd mensen. Maar nog voor die afgerond was, mocht iedereen alweer terugkeren. Het probleem kon immers snel opgelost worden.

14 december