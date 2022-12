Willy (90) overleeft brand op zijn woonboot niet: “Vuur was nochtans snel onder controle”

Gent Hugues en Vera openen zesde restaurant op prachtige locatie: “Gerechtjes om te delen, maar je kan ook gewoon wat komen drinken”

Hugues en Vera De Breyne, beide 54, runnen zes restaurants, maar elk restaurant is anders. In Barque à Jack, pas geopend op de Snepkaai, kan je terecht voor heerlijke gerechtjes om te delen – van gegrilde aubergine tot gelakte Iberico-ribbetjes – maar ook gewoon om wat te drinken of een wafels te eten in de namiddag. Het terras aan de Leie, met branders in de winter, is goud waard.

15 december