Westerscheldetunnel nacht dicht voor groot onderhoud

Publiek en bands genieten bij Rock on the Kiosk

Nadat de editie van 2022 voor een deel in het water was gevallen, volgde de organisatie van Rock on the Kiosk de afgelopen weken met angst en beven de weerberichten. Gelukkig waren de weergoden het festival in Philippine dit jaar wél goed gezind. Meer dan zelfs, want publiek en bands genoten enorm van het prachtige lenteweer.