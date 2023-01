Wateroverlast in grote delen van Bassevelde

achtergrond Bijna 17 procent loonsverho­ging in de haven. Hoe kan dat eigenlijk?

In dure tijden zit je als havenarbeider op rozen. De inflatie wordt automatisch doorberekend in het salaris, ook als die naar 16,93 procent is gestegen. Probeer er zoals Verbrugge Terminals maar niet onderuit te komen, want dan laten de vakbonden hun spierballen zien.

5 januari