Voormalig Babyhuis Casita in Terneuzen moet de kraamkamer worden voor de beste ideeën

Westdorpse kermis­vlaai: de Baeckermat bakt deze 365 dagen per jaar

Het is zondag kermis in Westdorpe. Het is een oud gebruik om voor deze kermis vlaaien te bakken. Een ieder heeft zijn of haar eigen versie. Vroeger liet men die na de kerkdienst afbakken bij de plaatselijke bakker omdat niet iedereen een eigen oven had. Dat is nu niet meer aan de orde, al is er zondag nog wel een wedstrijd vlaai bakken. ,,Bij de Baeckermat bakken we de vlaai 365 dagen per jaar. Er is veel vraag naar”, vertelt Judith Baecke, die samen met haar zus Esther dit bedrijf runt.