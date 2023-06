Voor de aankoop van grond voor Campus Terneuzen is veel meer geld nodig dan gedacht

Het was even stil rond de nieuwbouw van het Lodewijk College in Terneuzen, maar daar lijkt snel verandering in te komen. De gemeente voert gesprekken met eigenaren van omliggende panden om extra grond te verwerven. En daar is meer geld voor nodig dan gedacht.