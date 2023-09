Victory Day: na bijna tachtig jaar nog respect voor de bevrijders

Adrie Kasteleijn is eigenaar van Pub Victory aan de Markt. Het staat ook op zijn legergroene T-shirt. Hij is de man achter Victory Day. De herdenking aan de bevrijding is ook 79 jaar later heel belangrijk voor hem. ,,Ik ga al twintig jaar op 6 juni (D-Day red.) naar Normandië. Uit respect", verklaart hij. ,,Het is niet voor niks dat we het programma om drie uur even stilleggen. De doedelzakken spelen, dan the Last Post, een minuut stilte, gevolgd door het Wilhelmus. In nagedachtenis. Ik ga daarom ook bij de cafés op de Markt langs om te vragen of de muziek dan even uit mag. Vijf mei is vooral een feestdag geworden. Ik vind dat we ook moeten terugdenken aan de oorlog en de bevrijders.”