Verdachten van inbraakgolf Terneuzen hadden vast patroon: ‘Mijn bed lag vol met glas’

Ook Nieuwvliet heeft zijn eigen letter­kunst­werk: ‘Hier kan geen Instagram-fil­ter tegenop’

Na InUlst, de welbekende neuzen in Terneuzen en de pullen bier met VLIET, is Zeeuws-Vlaanderen weer een kek letterkunstwerk rijker. Het is te vinden in de duinen INieuwvliet. ,,Met de zee op de achtergrond, da's Nieuwvliet.”