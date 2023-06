Vandaag lichte bewolking in Terneuzen

met video en poll The Prodigy zorgt ervoor dat het podium van Vestrock nóg hoger is: ‘De grootste act die we ooit boekten’

The Prodigy is met afstand de grootste act die ooit op Vestrock stond. In naam, omvang, materieel en eisen. Hulst staat komend weekend wat te wachten. ,,The Prodigy is Editors, keer twee.”