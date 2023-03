Vanaf de eerste woontoren op het Pattistpark heb je een uitzicht over Terneuzen als nooit tevoren

Tegen die tijd zal ook het oranje dixietoilet van het dak zijn gehaald. Timmerman Niek Brugge moet eens hard lachen als we er naar vragen. Wie gaat er nou in vredesnaam op de hoek van een 46 meter hoge woontoren naar de wc? Zijn antwoord is gevat. ,,We maken er alleen bij hoge nood gebruik van. En alleen maar voor een plasje, hoor! Dit scheelt ons veel tijd. Anders moeten we steeds heen en weer met de bouwlift, hè.’’