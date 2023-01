Terneuzenaar (26) met 130 gram hasj aangehouden

Assenede RESTOTIP. De Omlijsting: “Bruin eetcafé met een kwinkslag”

Het was al een tijdje geleden dat er nog eens een nieuw restaurant bijkwam in Assenede, maar sinds kort kan je tafelen in De Omlijsting in de Diederikstraat. Zaakvoerders en levenspartners Wim Blanke en Ellen Swint toverden de voormalige slagerij Bekaert om tot een bruin eetcafé, met een opvallend interieur en een nog meer opvallende gevel.

6 januari