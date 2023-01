Terneuzen vervangt oude riolering deel Oranjebuurt: ,,Het is hier echt gevaarlijk.”

Niet voor z’n tijd, zeggen de bewoners. Want het is al jaren link met al die putten in het wegdek. En dat is niet het enige probleem. De meeste tuintjes in de Oranjebuurt, een van de oudste buurtjes van Terneuzen, zien er keurig onderhouden uit. Een schril contrast met een groot deel van de bestrating. ,,Op de slechtste stukken zak je tot aan je knieën weg", vertelt Sanne van der Waal (38), die met man en twee kinderen in de Margrietstraat woont. ,,Vooral de Mauritsstraat is verschrikkelijk. Daar kun je vanwege de gaten in de straat niet meer met je auto rijden.”