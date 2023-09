Terneuzen stelt zich niet kandidaat voor landelijke intocht Sinterklaas in het jaar dat de zeesluis opent

Omwonenden halen opgelucht adem: einde van overlast ratten is in zicht in IJzendijke

Het einde van veel ellende voor omwonenden van een verwaarloosde woning aan de Slijpstraat in IJzendijke is in zicht. De eigenaresse van de woning heeft een rattenbestrijder ingeschakeld om al het ongedierte in en om het huis uit de weg te ruimen.