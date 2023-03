Tal van overtredingen in huizen met arbeidsmigranten in Hoek, Sluiskil en Terneuzen

Toezichthouders van de gemeente Terneuzen belden bij 35 woningen aan. Alle aangetroffen bewoners werkten begripvol mee aan de controle. Twintig woningen bleken niet over de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten te beschikken. In vijftien huizen werd niet voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals het op een goede manier plaatsen van blusmiddelen. Ook waren er in meerdere woningen geen of niet-werkende rookmelders.

Schimmel en afval

In negen woningen werden er overtredingen op de Woningwet en het Bouwbesluit vastgesteld. Dit gaat over bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik van een trap, schimmel op de muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten. Op één adres werd een grote hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen opgeslagen in de achtertuin.

Op de 35 gecontroleerde adressen werden 48 arbeidsmigranten aangetroffen, die niet waren aangemeld in de basisregistratie van de gemeente.

Maatregelen

Werden er dan alleen maar overtredingen gezien? Nee, de toezichthouders constateerden ook dat er op tien al eerder gecontroleerde adressen voldoende maatregelen zijn genomen door de woningeigenaren. Voor vijf woningen is nader onderzoek nodig.

De gemeente schrijft de eigenaren van de woningen aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom. Hiermee verplicht de gemeente de eigenaren om iets te doen of juist te laten, oftewel de ‘last’. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last, dan moet de eigenaar een bedrag (de dwangsom) aan de gemeente betalen.