't Sportuus in Axel is veel meer dan een plek om te sporten: ‘Ook de Voedselbank zit hier’

Strekking: wat is er allemaal aan de hand rond de Axelse sporthal? Nou, niet zo gek veel, zegt Van Rijn. En dat bleek eigenlijk ook al wel uit het artikel. Maar ja, veel mensen denken: waar rook is, is vuur. Zeker wanneer een raadslid het in zijn vragen aan het gemeentebestuur heeft over ‘handel in drugs’ bij de skatebaan naast ‘t Sportuus.