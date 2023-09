Verdriet, hoop en liefde komen samen in Liekes film over het hersenlet­sel van haar moeder

Lieke Anna droomde over een première op een boot, met een rode loper en haar moeder erbij. De eerste vertoning van Hoofd Stuk is echter niet op zee, maar op filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. ,,Dichterbij die droom had ik niet kunnen komen.”