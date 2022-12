Stad zamelt generatoren in voor scholen en ziekenhuizen in Oekraïne

Gentse bedrijven of organisaties die er hebben, kunnen die schenken via de Stad. De generatoren gaan onder meer naar scholen en ziekenhuizen. In Oekraïne is belangrijke energie-infrastructuur immers ernstig beschadigd, waardoor veel gezinnen en bedrijven geen toegang meer hebben tot elektriciteit, verwarming en water. Daarom zamelt de Stad Gent via Eurocities - samen met andere Europese steden - generatoren in. Wie nog werkende generatoren heeft, kan die schenken via de Stad. “De mensen die achtergebleven zijn in Oekraïne zitten letterlijk in de kou”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “De snelste manier om hen te helpen, is door generatoren te schenken. Als we dat samen met tal van andere Europese steden doen, kunnen we zo het verschil maken.”