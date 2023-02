Sluiskiltunnel dicht na ongeval

Voor het eerst in drie jaar weer grappen en grollen over politiek en coryfeeën op Hulster Buutreedn­er­fes­ti­val

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de stichting Hulster Buutreedners. De tonpraters kruipen vanaf vrijdagavond 10 tot en met zondag 12 februari in Den Dullaert vijf keer in de ton om de Hulster politiek, plaatselijke coryfeeën en beslommeringen op de hak te nemen.

6 februari