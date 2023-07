Sluiskil verliest nooit de hoop, misschien komt het nog goed met het pontje

,,Ja, triest hé?”, vindt Jaak Martens, voorzitter van de Dorpsraad Sluiskil. ,,Het pontje hoort gewoon bij Sluiskil. Wat de stichting de laatste jaren voor elkaar gekregen heeft om het pontje in de vaart te houden, hoe ze de financiën geregeld hebben. Het is lang heel lastig geweest maar dat is toch uiteindelijk gelukt. Ze zouden het wat dat betreft nog jaren hebben kunnen volhouden. Lopen ze nu tegen het probleem van te weinig schippers aan.

Martens snapt het allemaal best. De druk op de paar overgebleven schippers was te hoog. ,,Er zijn er verhuisd naar de overkant, er is er een overleden die heel veel voor de pont deed. Ze hadden er op het laatst nog maar twee. In Sluiskil kunnen we altijd wel een beroep doen op veel vrijwilligers, maar specifiek schippers, dat is weer wat anders. Dit is wel heel specialistisch. Het valt ons rauw op het dak. Ik hoop dat er een oplossing komt, maar ja. Ik weet dat de stichting al jaren aan het zoeken is.”