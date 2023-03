Schade na ongeval Sluiskiltunnel loopt in de tonnen

Brian van Goethem debuteert als ploeglei­der: ‘Ik zie nu dat niet alles vanzelf gaat’

Zes jaar lang was Brian van Goethem (31) een vaste waarde in het profpeloton. In 2020 besloot de inwoner van Terneuzen zich op andere zaken te richten. Het wielrennen helemaal loslaten was er echter niet bij. Na een paar jaar als chauffeur bij profwedstrijden te hebben gereden, kwam afgelopen winter een mooie nieuwe uitdaging op zijn pad: ploegleider worden bij de opleidingsploeg van BEAT Cycling. Afgelopen weekend was zijn debuut, bij de Ster van Zwolle.