Samen zwerfvuil opruimen in Terneuzen: gezellig en voldaan gevoel

Niet elke Zeeuw gaat in de zomer in de ruststand. In deze rubriek belichten we elke week iemand die niet in de zon zit, maar vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. Deze keer vrijwilligers die zwerfafval opruimen.

In buurthuis de Hoeve in de Terneuzense wijk Zeldenrust is het gezellig deze maandagochtend. Er is zelfs gebak, al is dat niet iedere keer het geval. Maar er valt het een en ander te vieren en te bespreken. 23 september is het Burendag en de vrijwilligers van Terneuzen Schoon gaan dan met Opschoondag Terneuzen Noord & Zuid van 10.30 tot 12.00 uur zwerfvuil opruimen.