Rumoer over oud-Terneuzen: ‘Wij willen dit pareltje behouden, maar het wel een beetje oppoetsen’

de agenda Meer biertjes te proeven dan een mens kan hebben

De Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over het bierfestival Hop & Hist. Op 25 maart, vier jaar na de eerste editie is het bierfestival in het Mauritshof in IJzendijke weer terug van weggeweest. Met 72 verschillende bieren, veel meer dan je menselijkerwijs kunt proberen.