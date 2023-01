Rondetafelgesprekken over mogelijk fusie afgerond: “In maart worden meningen inwoners voorgelegd aan gemeenteraadscommissie”

In alle deelgemeenten van Assenede vonden er rondetafelgesprekken plaats over een mogelijke fusie. Geen onderwerp werd daarbij uit de weg gegaan. “Burgers kregen van de experten van Idea Colsult eerst een duidelijke presentatie over de huidige toestand van de gemeente en de fusiemogelijkheden. Nadien konden ze zelf hun grieven op tafel leggen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Dat leverde interessante debatten en conclusies op. De resultaten van deze rondetafelgesprekken worden nu gebundeld in een rapport en in maart voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie die zich buigt over het fusiedebat. Na de commissie worden de resultaten publiek gemaakt.”