Roeland van der Kley had helemaal geen tijd om dood te gaan

Geboren in Wassenaar en opgegroeid in Breda, verruilde hij Brabant voor Zeeland. Zijn kleine huisje in Mauritsfort bij Hoek stookte hij warm op kolen, koken deed hij op de Rayburn-houtkachel en zijn groente kwam uit de tuin. Overal vond hij wel iets moois, ouds dat in zijn huisje paste, het werd een oogstrelend museumpje waar hij tot het laatst toe aan doorwerkte.

Molen in de rouwstand

Zeeuws-Vlaanderen, Hoek en Mauritsfort sloot hij diep in zijn hart. Op klompen, soms zelfs in Zeeuws boerengoed dook hij in de samenleving en de geschiedenis van het land. Roeland was begaan met Hoek en met de streek. Hoek huilt mee, de molen is door vriend en molenaar Jelle de Groote in de rouwstand gezet. Roeland was een butendieker die misschien wel Zeeuwser dan veel Zeeuwen was.