Ride for the Roses start niet meer op de Markt in Terneuzen, op verzoek van de horeca

De Markt in Terneuzen is niet langer de startplaats voor de Zeeuws-Vlaamse editie van de Ride for the Roses. Op verzoek van de horeca starten de fietsers op zondag 11 juni op het Stadhuisplein.