RESTOTIP. De Cluysenaer: “Een aangepaste whisky bij elk gerecht”

Angèle Sturm-de Milliano is 103 jaar, maar ‘doet het zelf wel’

Ze woont nog in haar eigen huis met zicht op het Grote Gat bij Oostburg. Er is hulp, ze hoeft ook niet meer te koken of te poetsen, maar haar lijfspreuk ‘doe het zelf wel’ past ze steeds nog zoveel mogelijk toe. Dinsdag werd Angèle Sturm-de Milliano 103 jaar.

24 januari