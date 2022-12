Premier Alexander De Croo en senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose komen nieuwjaren in Zelzate

Roeselare/Poperinge Record­prijs van 4.000 euro (!) voor kilo hopscheu­ten: “Van REO Veiling naar het bord in sterrenza­ken Zilte en Horseele”

Op de Roeselaarse REO Veiling zijn woensdag de eerste Fine Fleur-hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen verkocht. Met een prijs van 4.000 euro per kilo, 730 euro meer dan vorig jaar, wist de fragiele seizoensdelicatesse bij haar nationale primeurverkoop opnieuw een record te verpulveren. Koper van dienst was de Antwerpse Groothandel Claessens die de primeurs schenkt aan sterrenrestaurants Zilte en Horseele in Antwerpen en Gent. Opmerkelijk is ook dat De Lovie uit Poperinge na 29 jaar present te tekenen er deze keer niet bij was als aanvoerder van primeurhopscheuten.

21 december