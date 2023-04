Porgy & Bess stroomt vol met liefhebbers van het Franse lied: ‘Het chanson is booming’

Hij is de organisator van het ‘Festival de la Chanson Française’, dat dit weekend voor de tweede keer wordt gehouden. De opening stelde vrijdag niet teleur. Integendeel. Het publiek genoot zichtbaar van de chansons van het driekoppige ensemble Soit, met daarin onder meer de blind geboren meesterpianist Bert van den Brink, een bekend gezicht in Porgy & Bess. Samen met zangeres Andrea van Beek en celliste Sanne de Graaf maakte hij er een toegankelijk optreden van, onder meer doordat voorafgaand aan elk liedje werd verteld waar het over ging. Niet iedereen is tenslotte de Franse taal machtig. Het trio bracht chansons van Gildas Delaporte, de in 2020 gestorven chansonnier die liedjes schreef op de teksten van beroemde Franse dichters als Victor Hugo.