Plan om ouderen en ‘probleemjongeren’ samen te laten wonen in Biervliet gaat niet door

Waar wordt verbouwd, is het permanent stoffig. Dat is in Ter Walle niet anders. Bouwvakkers sjouwen er met zware tegels over het met papierrollen afgedekte tapijt door de gangen van het woonzorgcentrum. Alle appartementen die leeg staan, worden aangepakt. Daar waar bloemetjes voor de vensterbank staan of schilderijtjes naast de voordeur hangen, hoeven ze niet te zijn; daar wonen de huidige bewoners van Ter Walle.