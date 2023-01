Piet uit Terneuzen trekt heel wat bekijks met zijn laadkabelgootje: ‘Ik zit nu 's avonds een stuk geruster op de bank’

Zelzate Doorbraak in cold case van vermoorde Veerle Scheerlin­ck (57)? Twee verdachten, na vijf jaar onderzoek, even aangehou­den

Komt er een doorbraak in de zaak die Zelzate al vijf jaar in de ban houdt? Op 3 oktober 2017 werd de aimabele Veerle Scheerlinck (57), mama van drie kindjes, vermoord teruggevonden in haar winkeltje aan de Oostkade. Er werd 100 euro ontvreemd uit haar kassa, maar van een dader ontbrak sindsdien elk spoor, ondanks dat een robotfoto die verspreid werd. Tot afgelopen vrijdag, toen twee verdachten werden aangehouden in de zaak...

