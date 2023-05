Ouders luiden de noodklok: het doek dreigt te vallen voor het enige Zeeuwse schippersinternaat

Uitstel gratis kinderop­vang komt hard aan in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Wij zien dat gratis opvang werkt’

Kinderopvang Walcheren, Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen en Kibeo zijn niet blij dat het kabinet de invoering van gratis kinderopvang wil uitstellen tot 2027. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen is de klap hard aangekomen. ,,De creatieve oplossing die nodig is, voeren wij al uit.”