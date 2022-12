Opgelet! Opnieuw inbrekers bezig in Oostakker, politie arresteert één verdachte

GENT Toneelstuk van het NTGent is volgens New York Times één van de beste drie van dit jaar, ook Campo krijgt internatio­na­le erkenning

Dat Gentenaars trots zijn op het NTGent verrast niet, maar ook op de internationale bühne hebben ze onze producties ontdekt. Volgens The New York Times is ‘One Song’, in elkaar gebokst door het NTGent, één van de 3 beste toneelstukken van 2022. Ook Campo mag vieren: zij produceerden één van de beste komedies volgens The Guardian.

