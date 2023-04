Opfrissen verkeersregels voor oudere automobilisten: ‘Vlak voor je snufferd staan ze ineens op hun rem’

Jarno Mobach slaat op de vlucht in Omloop van de Braakman en heeft na de finish iets te vieren

Wielrenner Jarno Mobach heeft zich zaterdag laten zien in de Omloop van de Braakman. De coureur uit Philippine zat in zijn thuiswedstrijd lange tijd mee in de kopgroep. De Zeeuw redde het niet om tot de finish vooruit te blijven, maar had na binnenkomst toch iets te vieren.