Openluchtbaden in Koewacht en Zaamslag gaan opnieuw een maand later open dan de rest

In Terneuzen, Axel en Sas van Gent kan er vanaf volgende week donderdag wel worden gezwommen in de buitenlucht. Vorig jaar was het al net zo; ook toen bleven Zaamslag en Koewacht langer dicht. Wethouder Laszlo van de Voorde kreeg toen vooral van de VVD de opdracht te kijken of er voor het volgende zomerseizoen een andere oplossing mogelijk was. Daarbij werd onder meer gedacht aan een openstelling voor een aantal dagen per week, zoals bijvoorbeeld woensdag en zaterdag of alleen bij warme weersomstandigheden.